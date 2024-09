Der Ortsbeirat Mundenheim tagt am Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, im Franz-Siegel-Seniorenwohnheim, Wegelnburgstraße 59. Themen sind der Lärmaktionsplan, die Videoüberwachung von Müllsündern, der Sachstand Mundenheimer Straße/Übergang Adlerdamm, ein fest installierter Blitzer auf der Saarlandstraße, eine Verkehrsregelung für die Weißenburger Straße und die Standorte der Glascontainer in Mundenheim. Zudem befasst sich der Ortsbeirat mit einer Next-Bike Station als Sperre für Müllsünder am Marktplatz, eine Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Rheingönheimer und Oberstraße und die Einschulungen in der Schillerschule.