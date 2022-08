Nach zweieinhalb Jahren mit coronabedingt großen Einschränkungen gibt die Chorgemeinschaft Mundenheim während der Kerwe im Stadtteil am Samstag, 20. August, 19 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr), ein Konzert in der Christuskirche, Kirchplatz 5. „Nach intensiven Proben – auch in den Sommerferien – möchten wir unser Können mit dem Gemischten Chor und mit EnChore unter der Leitung des neuen Chorleiters Thomas Brost einer breiten Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Vorsitzender Franz Schollenberger. Stücke wie „Schau auf die Welt“, „Over the Rainbow“, „Top of the World“, „Weit, weit weg“ oder „Liebe ist alles“ zählen an diesem Abend zum Repertoire.

Dämmerschoppen im Anschluss

Im Anschluss an das Konzert organisiert die Chorgemeinschaft gemeinsam mit dem Presbyterium der Gemeinde im Kirchgarten einen Dämmerschoppen, ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Getränken. Eingeladen zu dem Konzert sind die Gemeindemitglieder der Christuskirche, alle Mundenheimer Bürger sowie Vereinsvertreter des Stadtteils. Angekündigt sind auch die Kerwe-Prinzessin Lea I. mit Familie und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Mundenheimer Vereine. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.