Die Scheibe eines im Donnersbergweg (Mundenheim) geparkten BMW ist zwischen Donnerstag, 8.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, eingeschlagen worden. Laut Polizei wurde der Innenraum des Wagens durchsucht, aber nichts gestohlen. Schaden: 300 Euro. In unmittelbarer Nähe , in der Ludwig-Reichling-Straße, wurde ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe entdeckt. Der Halter wurde informiert. Er gab an, seinen goldfarbenen Mercedes zwischen dem 1. April, 0 Uhr, und dem 22. April, 8 Uhr abgestellt zu haben. Auch aus diesem Auto wurde nichts entwendet. Schaden: 500 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.