In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in ein Lebensmittelgeschäft in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) eingebrochen worden. Laut Polizeibericht verschafften sich die Einbrecher sich Zugang zu einem Lagerraum, aus dem sie diverse Getränke stahlen. Der Schaden - Diebesgut und Einbruchspuren - wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch. Unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.