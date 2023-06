Bei einem Wohnungsbrand am frühen Mittwochmorgen in Mundenheim ist ein Hund ums Leben gekommen. Bewohner des Hauses in der Weinbietstraße wurden nicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit.

Der Feuerwehr war das Feuer gegen 5 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Qualm aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen, zum Unglückszeitpunkt hielten sich keine Personen in der Wohnung auf.

Die Feuerwehrmänner konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Aus der angrenzenden Dachwohnung brachten sie zwei Bewohner in Sicherheit. Die übrigen Mieter hatten das Haus eigenständig verlassen können. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Sie wurde unterstützt vom Rettungsdienst, einem Leitenden Notarzt und der Polizei.