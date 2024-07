Der gemütliche Hofgut-Biergarten im Zedtwitz-Park in Mundenheim unter mächtigen Maulbeerbäumen ist wenige Wochen nach seiner Wiedereröffnung zum nervenzehrenden Streitobjekt geworden.

Pächter Gerold Betz zog nach Problemen mit der Eigentümerin Petra Strohm die Konsequenzen und schloss vorerst den Biergarten wieder, wie der 58-jährige Gastronom selbst berichtet. Nach rund zweijähriger Pause hatte er ihn erst im Mai erneut eröffnet. Am Jahresende läuft sein Vertrag mit der Mannheimer Eigentümerfamilie aus, mit dem er im Jahr 2020 zusammen mit dem historischen Hofgut-Herrenhaus „den wohl schönsten Biergarten der Stadt“ übernahm. Die Hofgut-Besitzerin Petra Strohm soll dem Vernehmen nach seit Monaten rund um den Biergarten „schlechte Stimmung initiiert“ haben. „Es gab jede Menge Ärger,“ fasst Betz die Lage zusammen.

Die Mundenheimer merkten von den Querelen zwischen Eigentümerin und Pächter nichts – im Gegenteil: Während der Fußball-Europameisterschaft wurde der Hofgut-Biergarten mit seinem aufwendigen Outdoor-Fernsehangebot zu einem beliebten Treff der Fans: „Wir hatten täglich 300 bis 400 Gäste und stellten zeitweise sogar auf eigene Rechnung zusätzliche Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Es herrschte ständig ein Riesenandrang,“ blickt Betz mit Genugtuung zurück – „wären da intern nicht die Probleme und Querschüsse von anderer Seite gewesen“. Vorerst bleibt der Biergarten geschlossen. Betz hofft, die bestehenden Probleme lösen zu können und wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückzukehren. Dann würde er den beliebten Biergarten mit seinen rund 200 Plätzen mitten in Mundenheim wieder öffnen.

Petra Strohm ist „irritiert“

Die Hofgut- und Biergarten-Eigentümerin Petra Strohm ist irritiert: „Ich hatte keine Ahnung, dass der Biergarten wieder geschlossen worden ist.“ Die Mannheimerin weist jedoch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Pächter Betz vertraglich zur Betrieb des Biergartens verpflichtet sei: „Es besteht zwischen den beiden Geschäftspartnern eine Betreiberpflicht, der Herr Betz aber nur nachkommt, wenn er dazu Lust hat“, sagt sie. Sie mutmaßt, dass ihr Pächter den Biergarten hauptsächlich für die lukrativen Wochen der Fußball-EM geöffnet habe: „Kurz vorher geöffnet, kurz hinterher geschlossen: Da kann man ins Grübeln kommen.“

Sie will auf jeden Fall mit der Eigentümerfamilie am Konzept festhalten: Den Biergarten soll es auch in den nächsten Jahren geben. „Deshalb haben wir ihn ja auch geschaffen.“ Wie beim Fußball bleibt’s spannend.