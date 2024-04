Matthias Westenthanner tritt bei der Kommunalwahl am 9. Juni für Bündnis 90/Die Grünen als Ortsvorsteherkandidat in Mundenheim an. Der 39-Jährige wurde jetzt einstimmig nominiert. Als Schwerpunkte seiner politischen Arbeit nennt er die Themen Energie- und Verkehrswende sowie Bildungspolitik. „Mir ist es wichtig, in Mundenheim sichere Schulstraßen und kindgerechte Fahrradwege zu schaffen“, betont Westenthanner. Auch die Verbesserung der Situation in Kitas und Schulen hat für ihn hohe Priorität: „Wir müssen die Arbeitsbedingungen für Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrkräfte attraktiver gestalten, um genügend qualifiziertes Personal zu gewinnen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch den konsequenten Ausbau bestehender Einrichtungen und den Neubau von Kitas.“ Unterstützung im Kampf um das Ortsvorsteheramt erfährt er durch Yoana Westenthanner (36), Alisa Schwager (19), Gerhard Bayer (66), Beate Kaufmann (64) und Ingrid Frühauf (68), die die grüne Ortsbeiratsliste komplettieren. „Titelverteidigerin“ in Mundenheim ist Anke Simon (60, SPD). Die FDP schickt Anes Avdic (23) ins Rennen, die CDU Raymond Höptner (23).