Ein Schaden von fast 10.000 Euro ist bei einem Fahrzeugbrand am Sonntag nahe des Giuliniplatzes (Mundenheim) entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist das Fahrzeug gegen 3.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Flammen ausgegangen und völlig ausgebrannt. Auch ein weiteres Fahrzeug und ein Wohnwagen in der unmittelbaren Umgebung sind in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.