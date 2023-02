Unbekannte haben sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einer Waschanlage in der Bruchwiesenstraße verschafft und sind dort laut Polizei gegen 3 Uhr gewaltsam in einen Bürocontainer eingedrungen. Im Innern des Containers versuchten die Täter demzufolge einen Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens werde derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.