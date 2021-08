Unbekannte Täter sind zwischen dem 5. August, 18 Uhr, und dem 11. August, 9 Uhr, in die Schillerschule in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) eingebrochen. Laut Polizei benutzten sie die Feuerlöscher im Keller und beschädigten die Computer. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.