Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in leerstehendes Mehrparteienhaus in der Weißenburger Straße (Mundenheim). Die Täter haben versucht, die Haustür aufzubrechen. Danach hebelten sie das Badfenster auf und gelangten darüber in das Anwesen. Gestohlen wurde nichts. Entdeckt wurde der Einbruch am Donnerstagnachmittag, wann er stattfand, ist unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.