Drei Autos sind in den vergangenen Tagen in Mundenheim aufgebrochen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird noch ermittelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereigneten sich die Aufbrüche zwischen Freitag und Montag. Die Autos waren in der Karolina-Burger-Straße, Trifelsstraße und Karl-Bröger-Straße geparkt. Die Täter durchwühlten die Fahrzeuge und stahlen unter anderem Sonnenbrillen, ein Navigationssystem und Musik-CDs. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.