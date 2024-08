Achtung, Baustelle: In der Zeit von Mittwoch, 28. August, bis 16. September wird die Fahrbahndecke in der Christian-Weiß-Straße in Mundenheim saniert. Aus diesem Grund wird nach Angaben der Verwaltung die Christian-Weiß-Straße zwischen der Bruchwiesen- und der Franz-Zang-Straße gesperrt. Eine Umleitung für den Individual- sowie für den Radverkehr ist über die Ernst-Boehe-Straße und über die Franz-Zang-Straße ausgeschildert. Fußgänger können die Baustelle auf dem nördlichen Gehweg passieren. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Baustelle möglichst zu meiden und der beschilderten Umleitung zu folgen.