Weil Rauch aus dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Madenburgstraße ( Mundenheim) drang, ist die Feuerwehr am Freitagabend gegen 19.30 alarmiert worden. „Durch das besonnene Handeln der Anwohner war das Gebäude bereits geräumt und es gab keine Verletzten“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei. Das Feuer im Kellergeschoss habe schnell gelöscht werden können, die Feuerwehr musste Entrauchungsmaßnahmen durch. Notwendig gewesen sei ebenfalls, dass das Gebäude teilweise stromlos geschaltet und von der Wasserversorgung getrennt wurde. Wie die Beamten mitteilen, konnte eine Familie deshalb nicht in ihre Wohnung zurück und wurde durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung vorübergehend in einer anderen Wohnung untergebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie eine Einheit des Katastrophenschutzes, die Polizei und die technischen Werke Ludwigshafen. Im weiteren Verlauf des Freitagabends hat es noch einen weiteren Einsatz in der Hartmannstraße (Hemshof) gegeben. Dort habe ein Rauchwarnmelder ausgelöst. „Der Einsatz wurde ebenfalls durch die Kräfte der Feuerwehr Ludwigshafen abgearbeitet“, teilt die Polizei mit.