Aus noch ungeklärter Ursache hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mülleimer in einer öffentlichen Toilette des Friedhofs in der Raschigstraße gebrannt. Laut Polizei wurde die Toilette durch das Feuer verrußt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.