Die Christian-Weiß-Straße in Mundenheim ist derzeit gesperrt, weil die Fahrbahndecke saniert wird. Das bringt Manuela Della Pepa auf die Palme, denn ihr Café Nostalgie am Rand der Kleingartenanlage Große Blies ist kaum mehr erreichbar. Informiert wurde die Wirtin über das Projekt erst in ihrem Italien-Urlaub.

