Auf einem Parkplatz in der Rheingönheimer Straße, Höhe Wegelnburgstraße (Mundenheim), abgestellte Pkw sind am Dienstag von 10.15 bis 11.45 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Schaden laut Polizei: 4000 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2122. E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.