In der Hoheneckenstraße (Mundenheim) haben in der Nacht auf Montag ein 20- und 21-Jähriger ein Auto beschädigt sowie ein Motorrad umgeworfen. Nach Angaben der Polizei sind die beiden alkoholisierten Täter von den Einsatzkräften in der Altriper Straße aufgegriffen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe der 21-Jährige versucht zu fliehen. Als die Beamten ihn stellten, soll er die Polizisten bedroht und beleidigt haben, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von über 1,1 Promille, bei dem 21-Jährigen über 1,8 Promille. Beide Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren.