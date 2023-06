Eine Aussprache zwischen zwei rivalisierenden Gruppen am Mundenheimer Bahnhof ist am Dienstagabend eskaliert. Dabei wurden ein Mann und eine Frau mit Pfefferspray und einem Teleskopstock bedroht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war sie gegen 21.20 Uhr per Notruf auf eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen etwa 15 Menschen aufmerksam gemacht worden. Als Beamte vor Ort eintrafen, flüchteten etwa zehn in unterschiedliche Richtungen. Bei der Befragung gaben die restlichen Beteiligten an, dass dem Streit eine angebliche Körperverletzung vorangegangen sein soll, der ein 15-Jähriger zum Opfer gefallen war.

In deren Nachgang habe man sich am Bahnhof zur Aussprache verabredet. Die erzielte aber nicht den beabsichtigten Zweck. Vielmehr seien ein 20-Jähriger und eine 53-Jährige von zwei bislang unbekannten Jugendlichen unter anderem mit dem Stock bedroht worden.

Drei der geflüchteten Jugendlichen konnten Polizeibeamte aufspüren. Einer von ihnen, ein 15-Jähriger, trug ein Pfefferspray bei sich. Die Dose wurde sichergestellt.