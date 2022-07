Ein achtjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Mundenheim von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden. Das Kind war laut Polizei gegen 13 Uhr im Bereich des Zedtwitzparks auf Höhe der Wilhelminenstraße unterwegs, als der Mann an sie herantrat und am Bein berührte. Eine bislang unbekannte Zeugin bekam den Vorfall mit und sprach den Unbekannten direkt an. Die Achtjährige versuchte sich den Beamten zufolge zeitgleich loszureißen, wurde aber von dem Mann zunächst festgehalten. Schließlich sei ihr die Flucht gelungen. Der Unbekannte wird beschrieben wie folgt: zirka 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und schwarze Schuhe der Marke Adidas. Die Polizei sucht auch die aufmerksame Zeugin, die zwischen 20 und 25 Jahre alt ist, schulterlanges blondes Haar hat und eine rote Hose sowie ein rotes T-Shirt trug. Zudem hatte sie laut Beschreibung einen Hund dabei. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.