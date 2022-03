Wegen eines vorangegangenen Missverständnisses hat ein 61-Jähriger, der am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Drachenfelsstraße in Richtung Kaiserwörthdamm (Mundenheim) unterwegs war, eine 57-Jährige angefahren. Laut Polizei wollte die Fußgängerin die Straße überqueren und dachte, dass der 61-jährige Autofahrer sie hinüberlasse. Stattdessen wurde sie jedoch mit niedriger Geschwindigkeit von ihm angefahren, stürzte, verletzte sich und kam in ein Krankenhaus.