Eine 47-Jährige, die laut Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Fuß im Bereich der Saarlandstraße in Mundenheim unterwegs gewesen ist, wurde gegen 2.15 Uhr von einer unbekannten Person zunächst verfolgt und dann attackiert. Wie die Beamten weiter berichten, schlug der Täter von hinten auf die Frau ein, entwendete anschließend ein Handy der Marke Samsung aus der mitgeführten Handtasche und flüchtete. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle kurze Haare und Bart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.