Ein unbekannter Autofahrer hat die Ölwanne seines Fahrzeugs beim verbotswidrigen Überqueren von Straßenbahngleisen aufgerissen und eine etwa 100 Meter lange Ölspur in Mundenheim hinterlassen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend. Die Ölspur auf der Hauptstraße wurde gegen 22.30 Uhr gemeldet. Nach dem Spurenbild ignorierte der Unfallfahrer an der Einmündung Diemersteins-/Rheingönheimer Straße die vorgeschriebene Fahrtrichtung und fuhr über die Abgrenzung zu den Straßenbahnschienen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.