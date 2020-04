Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kehrt ab Montag zum regulären Fahrplan zurück. Zugleich sollen ab dann die Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, gelten im Verbundgebiet rund um Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen ab Montag die gleichen Regeln wie in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Dort ist für alle Bürger das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend. Auch bis dahin „appellieren wir eindringlich an unsere Kunden, Masken zu tragen und somit zum Schutz aller beizutragen“, sagt eine RNV-Sprecherin auf Anfrage. Das Unternehmen startet nun eine „umfangreiche Kommunikationskampagne“ und weist ihre Kunden so ab sofort auf die Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ab Montag hin. Außerdem werden die Fahrgäste um die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln gebeten. Zur Frage der Kontrolle der Maskenpflciht heißt es von der RNV-Sprecherin: Man arbeite an einer Lösung. Klar sei, dass das Fahrpersonal die Überprüfung der Passagiere nicht leisten könne.

Ab Montag kehrt die RNV an Werktagen zum regulären Angebot zurück. In den vergangenen Wochen war der Fahrplan bei Bussen und Straßenbahnen wegen der Corona-Krise stark eingeschränkt. Von Montag bis Freitag fahren nach RNV-Angaben alle Busse und Bahnen bis 23 Uhr wieder nach dem regulären Fahrplan. Einen Nachtverkehr werde es aber vorerst weiterhin nicht geben. An den Wochenenden und Feiertagen bleibe es beim reduzierten Fahrplan.

Ruftaxis fahren wieder

Ab Montag verkehren auch die Ruftaxis und Schulbusse wieder. Zudem öffnen die RNV-Mobilitätszentralen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Kunden können hier also wieder Tickets kaufen. Das wird bald auch wieder in den Bussen möglich sein, so die RNV. Die Fahrerplätze werden dafür mit Plexiglas-Kabinen ausgestattet. Sobald die Busse umgerüstet sind, können die Fahrgäste auch wieder den Vordereinstieg nutzen. Ab wann dies möglich sein wird, teilt die RNV noch mit: „Bis dahin werden Fahrgäste gebeten, die hinteren Türen zu nutzen und vor Fahrtantritt ein Ticket zu erwerben.“

Auch der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd hat mitgeteilt, dass er ab Montag zum Normalfahrplan zurückkehrt. Ab 4. Mai werde das Angebot bei der S-Bahn sogar ausgebaut. So wird es ab dann einen Pendelverkehr der S 2 geben. Die Züge in die BASF werden nach dem üblichen Fahrplan verkehren.

