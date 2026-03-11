Ende März ist Giorgi Gigashvili mit dem „Signum Saxophone Quartet“ im BASF-Feierabendhaus und mit der Sängerin Nini Nutsubidze im BASF-Gesellschaftshaus zu hören.

Seit er 2019 den internationalen Klavierwettbewerb in Vigo ( Spanien) unter dem Vorsitz von Martha Argerich gewann, bereist er als Virtuose die Bühnen der Welt. Dabei hatte sich Giorgi Gigashvili, geboren im Jahr 2000 in Tiflis, zunächst gar nicht auf eine musikalische Laufbahn festgelegt. Geprägt haben ihn die Volkslieder seiner Heimat – ein Aspekt, der auch in Giashvilis Auftritten zum Tragen kommt. Im Gespräch berichtet der junge Künstler über Crossover und neue Horizonte.

Die Ehrungen Giorgi Gigashvilis können sich sehen lassen: 2023 gewann er den 2. Preis des Internationalen Arthur-Rubinstein-Wettbewerbs. Im selben Jahr wählte ihn die BBC zum „New Generation Artist“, 2024 erhielt er den Preis der deutschen Wirtschaft. In der Spielzeit 2025/26, nominiert für den Echo Klassik-Preis „Rising Star“, tourt er durch Europa, gibt Klavierabende in den wichtigsten Konzerthäusern zwischen London und Budapest. Seit seinem Studium an der Musikhochschule Hanns Eisler wohnt er in Berlin. Der Kontakt zum „Signum Saxophone Quartet“, sagt der Pianist, sei vor etwa zwei Jahren zustande gekommen. Die Aussicht, in einer doch eher ungewöhnlichen Formation musikalische Genres zu überbrücken, habe ihn sofort gereizt. Signum, das sind die vier jungen Saxophonisten Michal Knot, Jacopo Taddei, Alan Luzar und Edoardo Zotti. Ihr Album „Echoes“, unter anderem mit Musik von Philip Glass, Paul Hindemith und Pēteris Vasks, erschien 2021 bei Deutsche Grammophon. Der Titel ihrer neuesten CD – „Chameleon“ (Berlin Classics 2024) – steht für die Fähigkeit des Ensembles, – als scheinbar homogener Klangkörper – kontinuierlich die „Farbe“ zu wechseln.

Arrangements im Feierabendhaus

Beim Repertoire, das Giorgi Gigashvili und Signum am 26. März im BASF-Feierabendhaus gemeinsam aufführen, handelt es sich ausschließlich um Arrangements. Nikolai Rimski-Korsakows „Scheherazade“ op. 35 – 1888 für großes Orchester komponiert – gehört zu den Meisterwerken der Belle Époque, der Komponist zu den Orchestrationsgenies aller Zeiten. Gigashvili hat das Stück seit seiner Kindheit verehrt, es dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Was kann das reduzierte Instrumentarium hier hinzufügen? Nun, beispielsweise gibt es dem Klavierpart ein geradezu orchestrales Satzbild, das ihm erlaubt, sich mit aller Pracht und Kolorit zu entfalten. Das Klavierquintett in fis-Moll op. 67, ein Hauptwerk der Amerikanerin Amy Beach (1867-1944), entstand 1905, ursprünglich für Klavier und Streichquartett. Das Adagio, das im BASF-Feierabendhaus daraus erklingen wird, bezeichnet Giorgi Gigashvili als Musik von einzigartiger Tragik und Tiefe. „I like to sing“ („ich singe gerne“), erklärt er dazu und meint sein Spiel an den Tasten, das er durch die melodischen Spannungsbögen zum Atmen bringt. Auch das Scherzo aus Dimitri Schostakowitschs Quintett op. 57 von 1940, uraufgeführt ein Jahr vor der Blockade von Leningrad, hat im Original eine Klavier- und Streicherbesetzung. Von da an leitet das Programm allmählich in ein beschwingteres Territorium über: Es folgen „Drei Tanzepisoden“ aus dem Musical „On the Town“ von Leonard Bernstein. Den Schluss bildet dann doch eine Originalkomposition für Klavier und Saxophonquartett: die Suite „Accademia“ des slowenischen Jazzmusikers, Bandleaders und Komponisten Izidor Leitinger, mit dessen Œuvre das Signum-Quartett schon länger vertraut ist.

„Wenn mich etwas am meisten auszeichnet, dann ist es wohl meine Aufrichtigkeit“, sagt Gigashvili. „Ich spiele so, wie ich empfinde. Ich interpretiere so, wie ich es für korrekt halte.“ Seine Lieblingsmusik sei immer diejenige, die gerade auf dem Pult liege. Aktuell hat es ihm – neben Bach, Beethoven und Bartók – vor allem Sergej Prokofjew angetan. Die quasi gesanglichen Qualitäten des Klaviers hat er in dessen Klaviersonaten Nr. 6–8 im Rahmen seines zweiten Solo-Albums erforscht („With All My Breath And All My Blood“, veröffentlicht im Januar 2026 bei Alpha Records). „Jedes Werk weckt in mir eine andere Begeisterung“, ergänzt Gigashvili. Gleichzeitig motiviere ihn seine Neugier, den ästhetischen Horizont fortlaufend zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf seine Leidenschaft für experimentelle und elektronische Musik. Ein solches Laboratorium hat er gemeinsam mit der jungen georgischen Sängerin Nini Nutsubidze angestrebt. Das Projekt „Georgian on my Mind“ fußt auf georgischen Volksmelodien aus Gigashvilis Heimat im Kaukasus – in Gigashvilis eigenen Bearbeitungen. Die Folklore Georgiens verfügt über eine völlig eigene Form der Mehrstimmigkeit. Mit dem Gesang solcher Lieder ist der Pianist aufgewachsen – lange bevor das Klavier begann, sein Leben zu bestimmen. Konfrontiert werden diese authentischen Stücke mit „folkloristischen“ Klavierwerken aus dem klassischen Repertoire, etwa von Frédéric Chopin und Johannes Brahms. In dieser reizvollen Mischung, bereichert durch Nini Nutsubidzes stimmliche Bandbreite, vermittelt der Pianist improvisatorisch zwischen den Kulturen, zwischen Ost und West, aber auch zwischen Stilkategorien. Nutsibidze, von Haus aus „Singer/Songwriter“ und Produzentin, steht selbst in verschiedenen Genres wie Soul, Rhythm & Blues und Hip-Hop und erweitert ihre Palette durch den Einsatz digitaler Technologien. So verspricht die Begegnung mit Giorgi Gigashvili und seinen musikalischen Partnern eine kuriose Spurensuche mit Entdeckungen von exotischem Reiz. Gleichzeitig garantiert die Anbindung an das Kernrepertoire der Klaviertradition Zugänglichkeit und einen Sinn für Hörgewohnheiten mit dem Potenzial, ein breites Publikum anzusprechen.

TERMINE

Das Konzert mit dem Pianisten Giorgi Gigashvili und dem Signum Saxphone Quartet findet am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen statt, Konzerteinführung um 18.30 Uhr. Am Freitag, 27. März, um 20 Uhr folgt das Programm „Georgian on my Mind“ mit Giorgi Gigashvili und der Sängerin Nini Nutsubidze im BASF-Gesellschaftshaus. Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf unter kulturfabrik.basf.com/webshop/webticket/eventlist.

