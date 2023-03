Wer in einer Organisation Azubis ausbildet, benötigt einen sogenannten Ausbilderschein der Industrie und Handelskammer (IHK). Am 20. März startet der Onlinekurs „Ausbildung der Ausbilder“ der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Kooperation mit der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN). Peter Mudra, Ex-Präsident der Hochschule und Professor für Personalmanagement und BWL, hat den Kurs als Dozent und Prüfer übernommen.

Personalentwicklung und die betriebliche wie wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung liegen ihm „sehr am Herzen“, sagt Mudra. Er selbst war bereits vor seiner Hochschulzeit als Ausbilder tätig und im Berufsbildungsausschuss an der IHK engagiert, kennt also die Praxis. Als Personalmanager sei ihm bewusst, wie sehr man sich auf dem Arbeitsmarkt durch eine Zusatzqualifikation wie dem Ausbilderschein positiv abheben könne.

Zertifikat bringt Vorteile

„Der Ausbilderschein zeigt, dass die Person verantwortungsvolle Aufgaben im Beruf übernehmen möchte, dabei gerne andere Menschen voranbringt und bereit ist, sich zusätzlich zu engagieren“, fasst Mudra die Vorteile des Zertifikats zusammen. Studierenden ermögliche der Kurs, die Theorie aus dem Studium mit der Ausbildung in der Praxis zu kombinieren. Teilnehmer steigerten damit ihren Wert für ein Unternehmen, da sie dort den Nachwuchs ausbilden können.

Zehn Termine

Da der Kurs rein online stattfindet, können ihn auch Berufstätige nach ihrer Arbeitszeit absolvieren. Die Zusatzqualifikation bestätige in ihrem Portfolio ihr Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein und zeige, dass sie fähig sind zu führen und andere Menschen im Sinne des Unternehmens zu fördern, so Mudra. Die Hochschule bietet den Kurs seit vielen Jahren an. Mit der GSRN wurde der Kurs 2022 im kompakten Onlineformat mit zehn Terminen neu aufgestellt. Teilnehmer erhalten den Vorbereitungskurs und die Prüfung aus einer Hand. „Eine runde Sache“, findet Mudra.

Im Netz

www.gsrn.de/ada