Zwischen „Terra X“ und Youtube: Der bekannte Journalist Mirko Drotschmann diskutiert mit Abiturienten zum „Kalten Krieg“ – und trifft auf Neugier und viele Fotowünsche.

Seine Videos begeistern millionenfach, viele Kinder und Jugendliche sehen in ihm nicht weniger als den „Geschichtslehrer der Nation“. Die Rede ist von Mirko Drotschmann, alias „MrWissen2go“. Auf Einladung des Geschichte-Leistungskurses von Adrienne Köhler-Krauß besucht der 39-Jährige diese Woche das Paul-von-Denis-Gymnasium – und das Interesse, den berühmten Journalist und Moderator der ZDF-Sendung „Terra X“ live zu erleben, ist riesig.

Mindestens genau so groß ist aber auch die Motivation der Organisatoren. De facto stehen nämlich am Montag und Dienstag die mündlichen Abiturprüfungen an, die Abiturienten sind ein letztes Mal im Lernstress. „Den Termin mit ,MrWissen2go’ wollten wir trotzdem auf jeden Fall vor dem Ende unserer Schulzeit noch auf die Beine stellen“, erzählt Sebastian Serr. Er ist Schüler im Geschichte-LK und übernimmt in der vollbesetzten Bücherei für eineinhalb Stunden die Moderation der Gesprächsrunde.

Eine gewisse Anspannung ist ihm und seinen Mitstreitern Luis Wild, Mariusz Wiest und Nico Rügner zwar anzumerken. Nicht zuletzt ist Mirko Drotschmann im Jahr 2023 für seine verständliche Aufbereitung komplexer politischer und historischer Themen für ein junges Publikum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Doch die vier jungen Männer haben sich auf den Punkt vorbereitet und meistern die Gesprächsrunde mit dem prominenten Gast souverän.

Im Gespräch mit Abiturienten: Mirko Drotschmann (Zweiter von links). Foto: Eva Briechle

Weil der „Kalte Krieg“ im Geschichte-Leistungskurs als Thema eine sehr bedeutsame Rolle gespielt hat, lautet die erste Frage an Mirko Drotschmann, wie er eine „Terra-X“-Sendung dazu gestalten würde. „Für meinen Youtube-Kanal ,MrWissen2go’ würde ich natürlich ein allgemeines Erklärvideo machen“, sagt er. „Im Fernsehen würde ich mich jedoch auf einen Aspekt des ,Kalten Kriegs’ konzentrieren, der weniger bekannt ist.“ Beispiele dafür seien die Kommunistenverfolgung in den USA oder die Endphase der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow. „Die Mechanismen, die zum Zusammenbruch der Sowjetunion führten, sind spannend. Denn Gorbatschow wollte mit Glasnost und Perestroika Reformen anstoßen, die Sowjetunion aber nicht auflösen“, erzählt der 39-Jährige.

„Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut“

Im Schnitt seien es zwischen 15 und 20 Drehtage, die für eine „Terra-X“-Sendung benötigt würden, nicht selten reise dafür ein relativ großes Team durch die ganze Welt. „Wenn ich die Videos für meinen Youtube-Kanal ,MrWissen2go’ produziere, dann sitze ich allerdings alleine bei mir im Keller, schreibe die Skripte und drehe auch alleine“, berichtet Drotschmann seinem Publikum.

Auch um die Meinungsbeiträge, die als Kommentare unter seinen Videos hinterlassen werden, kümmere er sich selbst. Teils sei das keine leichte Aufgabe, gibt er zu. „Vor allem bei Veröffentlichungen zum Thema Nationalsozialismus.“ Auf die Frage, ob er dafür sei, kritische oder sachlich falsche Kommentare zu löschen, antwortet der Journalist: „Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Auch extreme oder absurde Positionen muss man aushalten, solange sie im gesetzlichen Rahmen bleiben.“ Falschaussagen in den Kommentarspalten versuche er zu korrigieren, so gut es ihm möglich sei.

Zum Aufstieg des Rechtspopulismus, der seitens des Geschichte-Leistungskurses als zweites Thema gesetzt wird, entspannt sich auf dem Podium eine lebhafte Debatte – unter anderem kreist sie darum, was man jenen entgegensetzen kann, die gerne „einfache Lösungen“ präsentieren und dabei oft Ängste schüren. Während Luis Wild für eine stärkere Förderung im Bereich politische Bildung argumentiert, gibt Mirko Drotschmann zu bedenken, dass vor allem die sogenannten Sozialen Medien nicht unterschätzt werden dürften.

Plädoyer für neues Schulfach

„Früher mussten Parteien auf Marktplätzen oder in Gaststätten um Wähler werben und haben damit die Masse der Menschen unter Umständen gar nicht erreicht. Heute können sie über das Internet Millionen Menschen direkt ansprechen – das macht es auch für Populisten einfacher“, analysiert Drotschmann. Nicht zuletzt, um Kinder und Jugendliche vor der Manipulation durch geschickt verpackte, extreme Ansichten, aber auch Fake News zu schützen, plädiert er deshalb für die Einführung des Schulfachs Medien beziehungsweise Medienpädagogik.

Mirko Drotschmann (Mitte) gemeinsam mit dem Geschichte-Leistungskurs von Adrienne Köhler-Krauß (Zweite von links). Foto: Eva Briechle

Wie groß die Verunsicherung in Zeiten von Künstlicher Intelligenz und Fake News ganz allgemein schon ist, zeigt übrigens die Kommunikation zwischen Sebastian Serr als Mitglied des Geschichte-Leistungskurses und Mirko Drotschmann alias „MrWissen2go“. „Nachdem wir bereits mehrere Nachrichten ausgetauscht hatten, hat Sebastian irgendwann auch an meine Firma geschrieben“, erzählt Drotschmann. „Einfach, weil er sichergehen wollte, dass er wirklich mit dem echten ,MrWissen2go’ spricht und keinem Hochstapler aufsitzt.“

Im Plenum sorgt das natürlich für den einen oder anderen Lacher. Nachvollziehbar ist die Sorge von Menschen, die Verantwortung übernehmen, aber allemal. „Ich habe mich selbst 30 Minuten vor der Veranstaltung noch gefragt, ob wirklich Mirko Drotschmann kommt, und was ich eigentlich den vielen Leuten erzähle, wenn das schiefgeht“, gibt Serr auf sehr sympathische Art und Weise einen Einblick in sein Seelenleben.

Und Mirko Drotschmann? Der hat die Veranstaltung inmitten von Schülerinnen und Schülern sichtlich genossen und nimmt sich nach der Debatte auch gerne die Zeit, jeden einzelnen der vielen Fotowünsche zu erfüllen. Selbst auf dem Schulhof erkennen etliche den „Geschichtslehrer der Nation“ sofort und fackeln bei ihrer Bitte um ein Selfie mit „MrWissen2go“ nicht lange.