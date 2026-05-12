Das Restaurant „Mr. Veganus“ in der Bismarckstraße hat nach knapp drei Jahren geschlossen. Nach Informationen der RHEINPFALZ gibt es einen Betreiberwechsel.

Dem Vernehmen nach soll das Lokal künftig von einer türkischen Familie übernommen und weitergeführt werden. Eine offizielle Bestätigung des Betreibers gab es zunächst nicht. Eine Anfrage der Redaktion blieb unbeantwortet. In den Räumen sind aktuell Umbauarbeiten zu erkennen.

Der aus Syrien stammende Betreiber Bakri Alfares hatte den Imbiss gemeinsam mit seinem Sohn Omar eröffnet und dort vegane syrische Spezialitäten angeboten. Die Geschichte der Flüchtlingsfamilie und ihres gastronomischen Neuanfangs in Ludwigshafen hatte überregional Aufmerksamkeit erhalten.

Traum vom eigenen Lokal

Alfares war vor dem Krieg in Syrien aus Damaskus geflohen. Nach eigenen Angaben führte ihn seine Flucht über Libyen und das Mittelmeer nach Italien. Später kam er nach Deutschland und lebte zunächst mit seiner Familie in einer Flüchtlingsunterkunft, bevor sie im Hemshof eine Wohnung fanden. In Ludwigshafen wollte sich die Familie ein neues Leben aufbauen. Mit „Mr. Veganus“ erfüllte sich Alfares schließlich seinen Traum vom eigenen Restaurant. Der Familienvater hatte früher zwar im Einzelhandel gearbeitet, galt aber als leidenschaftlicher Hobbykoch. In dem kleinen Lokal bot die Familie syrische Spezialitäten wie Falafel, Hummus und andere vegane Gerichte an.

Bereits kurz nach der Eröffnung hatte Alfares allerdings über Schwierigkeiten mit Behörden und wirtschaftliche Belastungen berichtet. Unter anderem ging es um die Auflage, eine barrierefreie Toilette einzubauen. Auch steigende Kosten und die allgemeine Situation kleiner Gastronomiebetriebe seien eine Herausforderung gewesen. Wie es für die Familie weitergeht, ist derzeit offen. Nach Informationen der RHEINPFALZ ist nicht ausgeschlossen, dass die Betreiber ihr Konzept in einer anderen Stadt fortführen könnten. Bereits in der Vergangenheit hatte Alfares berichtet, dass ihm mehrfach geraten worden sei, mit seinem Geschäft nach Mannheim umzuziehen. Damals hatte er jedoch betont, bewusst in Ludwigshafen bleiben zu wollen. Ob es nun doch zu einem Neustart außerhalb der Stadt kommt, ist bislang unklar.