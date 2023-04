Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Sensation hat Claude W. Sui der Region beschert: Das weltweit allererste Foto ist in Europa ausgestellt worden, nicht in Paris, nicht in London, sondern in Mannheim - dank dem Leiter des Forums Internationale Photographie. Er ist auch der einzige deutsche Kurator, der mit dem Preis der Royal Photographic Society geehrt wurde. Eine Erfolgsgeschichte, die in einem Ludwigshafener China-Restaurant beginnt.

Der Taubenschlag in dem französischen Hinterhof liegt in der Sonne, so hell beschienen, dass sein Bild bis heute auf eine polierte lichtempfindlich hergestellte Zinnplatte gebannt ist. Die Aufnahme „Blick