Er war nicht nur eine prägende Figur an seiner Schule, dem Max-Planck-Gymnasium (MPG), sondern wegen seines Einsatzes und Engagements in der Kirchengemeinde und darüber hinaus in ganz Friesenheim geschätzt und bekannt: Michael Hilprecht. Am Mittwochabend ist er im Alter von nur 43 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Hilprecht, Lehrer für Mathematik, Religion und Musik, hat mit Armin Ballweber die MPG-Big-Band geleitet und geformt, den Kontakt zum Festival „Enjoy Jazz“ geknüpft und privat in einer Rockband gespielt. Außerdem leitete er die Technik AG und brachte vor wenigen Jahren im großen Stil das Musical „The Wall“ auf die Bühne. Immer hilfsbereit, ideenreich und gut gelaunt sei er bei Schülern wie Kollegen äußerst beliebt gewesen, berichtet MPG-Leiter Mike Thisling-Pfeifer. „Sein Tod ist ein riesiger Verlust und reißt eine große Lücke.“ Mit Michael Hilprecht habe das MPG einen seiner fähigsten Pädagogen und zudem einen überzeugten Europäer verloren, schreibt sein Kollege vom Fachbereich Musik, Armin Ballweber, auf Facebook.