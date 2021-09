Um eine Verkehrszählung, um die Mozartschule und die aktuelle Kriminalitätsstatistik geht es am Mittwoch in der Sitzung des Ortsbeirats Rheingönheim. Die sozialliberale Fraktion hakt nach, was es mit einer Verkehrszählung Ende Juni auf sich hat und in welchen Straßen gezählt wurde. Außerdem beantragt sie für mehrere Straßen, eine Kilometer-30-Zone einzurichten, darunter der Hohe Weg und die Hauptstraße. CDU und Grüne fragen nach Details zu den Kosten für die Mozartschule, die kürzlich im Bauausschuss vorgestellt wurden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindehauses Rheingönheim in der Hauptstraße 210.