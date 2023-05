Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ballettchef Stephan Thoss widmet sein neues Tanzstück am Nationaltheater Mozart. Er hat sämtliche Briefe aus dessen Mannheimer Zeit gelesen, sich ein Bild von dem Genie gemacht und versucht, es in tänzerische Bewegung umzusetzen.

Mozart in Mannheim. Man findet in der analogen Welt der Mannheimer Quadrate, aber auch digital im Netz eine Fülle an Informationen über die 176 Tage, die Mozart zwischen 1777 und 1780 in Mannheim