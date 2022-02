Um ein hochwertiges Mountain-Bike im Wert von etwa 1400 Euro zu stehlen, hat ein Dieb am Mittwochmittag die Heckscheibe eines in der Pettenkofer Straße (Nord) geparkten Autos eingeschlagen, in dem sich das Rad befand. Laut Polizei meldete ein Zeuge gegen 12 Uhr, die eingeschlagene Scheibe. Hinweise zu dem Aufbruch oder dem gestohlenen Rad der Marke Cube an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.