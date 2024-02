Die Polizei hat Ermittlungen zu zwei Diebstählen aufgenommen. In der Gartenstadt (Sachsenstraße) ist in der Nacht auf Donnerstag ein rot-schwarzer Motorroller im Wert von 400 Euro entwendet worden. Im Hemshof (Röntgenstraße) ist bereits am Montag zwischen 7.30 und 13 Uhr im Innenhof eines Wohnanwesens ein angeschlossenes blau-violettes Jugendrad der Marke Rockrider gestohlen worden. Schaden: rund 400 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2122 .