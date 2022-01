Eine 17-jährige Frau hat sich am Freitag gegen 15.45 Uhr auf dem Platz zwischen der Pauluskirche und der Luitpoldschule in Friesenheim aufgehalten, als plötzlich ein dunkles Motorrad oder auch ein Roller mit hoher Geschwindigkeit auf sie zuraste. Die junge Frau habe gerade noch zur Seite springen können, um einen Zusammenstoß zu verhindern, berichtet die Polizei. Das Zweirad soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Beide trugen dunkle Helme. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen, insbesondere eine Frau mit blond gelockten Haaren, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Platz aufhielten, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung setzen: Telefon 0621 963 2222.