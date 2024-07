Einen Motorroller haben Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 11. Juli, bis Donnerstag, 25. Juli, vor einem Anwesen in der Mundenheimer Straße (Süd) gestohlen. Den Wert des schwarzen Kleinkraftrads gibt die Polizei in ihrem Bericht mit 650 Euro an. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sucht nun nach Zeugen und bittet unter Telefon 0621 963-2122 um Hinweise.