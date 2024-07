Einen buchstäblich heißen Ritt hat ein 67-Jähriger am Donnerstagmorgen in Ludwigshafen erlebt. Der Mann war mit seinem Motorroller auf der Dürkheimer Straße ( Oggersheim) unterwegs, als während der Fahrt sein Roller in Brand geriet.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte ein Zeuge die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen, bevor die Feuerwehr Ludwigshafen den Roller endgültig löschte. Laut Polizei wurde der 67-Jährige nicht verletzt, die Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.