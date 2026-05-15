Ein 15-Jähriger hatte in Ludwigshafen-Oggersheim am Donnerstag einen schweren Motorradunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr er ohne Erlaubnis mit dem Motorrad seiner Mutter auf der Mittelpartstraße in Richtung Melm und kam gegen 20 Uhr offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er trug keinen Helm, stieß gegen einen Findling und gegen den Sicherungspfosten eines Baumes, verlor das Bewusstsein und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche ist nach angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und von der Polizei sichergestellt.