Der Ludwigshafener Bahnhofsvorplatz wird am Samstag wieder zum großen Zweiradparkplatz. Wenn die Motorradfreunde Trikolore zum Sommerfest einladen treffen sich vor dem „Clubhouse“ in er Bahnhofstraße wieder Clubmitglieder und die Mitgliede befreundeter Vereine.

Los geht es am Samstag um 17 Uhr und DJ Martin beschallt die Veranstaltung wieder mit bestem Rock und Pop. Dazu servieren die Clubmitglieder um Präsident Kalle Bartholomä wieder kaltes Bier und spritzige Schorle und natürlich wird auch der Hunger von den Motorradfreunden gestillt.

Dabei wird sich sicher auch ein bisschen Wehmut breitmachen, denn für „Presi“ (angelehnt an das englischsprachige „President“) Bartholomä wird es das letzte Fest in der bisherigen Position. Nach vielen Jahren an der Spitze der Motorradfreunde hat der 77-Jährige seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wird im Rahmen des Sommerfestes standesgemäß verabschiedet.

Die Veranstaltung in der Bahnhofstraße 119 endet um 1 Uhr und wahrscheinlich auch mit der ein oder anderen Träne unter den Motorradfreunden, die die Gelegenheit nutzen, sich von ihrem „Presi“ zu verabschieden.