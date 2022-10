Mit einem Rettungshubschrauber ist am Montagnachmittag ein 35 Jahre alter Motorradfahrer in ein Mannheimer Krankenhaus geflogen worden. Der Mann war laut Polizei auf der Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterstürzte. Dabei verletzte er sich erheblich. Der Mann wurde laut Polizei stationär aufgenommen, seine Verletzungen sind aber offenbar nicht lebensbedrohlich.