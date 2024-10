Am Sonntag hat sich ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Bahnhofsstraße (Mitte) leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer gegen 13.30 Uhr links an dem Auto eines 45-Jährigen vorbei, der in eine Parklücke einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.