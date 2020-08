Bei einem Verkehrsunfall in Friesenheim ist am Dienstag ein 51-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 9.30 Uhr auf der Brunckstraße unterwegs, als ihn ein Auto touchierte. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle und stürzte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.