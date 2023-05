Ein 62-jähriger Motorradfahrer hat nach Polizeiangaben am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Edigheimer Straße (Oppau) die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Der Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.