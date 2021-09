Die Polizei sucht Beobachter eines Unfalls, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr in der Rheinallee (Süd) ereignet hat. Eine 71-jährige Autofahrerin war dort in Richtung City unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr nach Polizeiangaben ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße. Als die 71-Jährige an der Ampel mit ihrem Wagen nach links in die Pfalzgrafenstraße abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen. Der Jugendliche stürzte, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.