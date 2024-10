Eine 30-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr sie gegen 10.45 Uhr auf der Lüderitzstraße in Richtung Mannheim-Rheinau und wollte nach links in die Schwetzinger Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Motorradfahrer.

Im Einmündungsbereich kollidierte das Auto mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro.