Ein 44-Jähriger hat am Freitag kurz vor Mitternacht mit seinem Mercedes auf der Straße „Auf dem Sand“ einen Unfall verursacht. Auf Höhe der Asterstraße bemerkte er laut Polizei, dass er eine Abzweigung verpasst hatte, und wollte wenden. Dabei stieß er mit einem Dreiradroller der Marke Kymco zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Der 25-jährige Fahrer des Rollers stürzte und erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 13.000 Euro.