Am Donnerstagmorgen hat ein 22-Jähriger in einer Schule in der Franz-Zang-Straße (Mundenheim) den Schlüssel seines Motorrads verloren. Noch am selben Vormittag stellte er fest, dass sein Motorrad gestohlen wurde. Das Motorrad der Marke Honda ist auffällig rot lackiert und hat einen weiß-blauen Streifen an der Front.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann den Täter beschreiben? Wem ist das Motorrad nach der Tat aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Ludwigshafen unter 0621-9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.