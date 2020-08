Die Motorhaube eines Mercedes ist laut Polizei zwischen Montag und Dienstag in Friesenheim gestohlen worden. Die 30-jährige Halterin hatte ihren Pkw in der Leuschnerstraße abgestellt und stellte den Diebstahl bei ihrer Rückkehr fest. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2222.