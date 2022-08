Das plötzliche Versagen des Motors hat laut Polizei am Samstagabend in Ludwigshafen zu einem Unfall geführt, bei dem an zwei Autos ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstanden ist. Kurz vor 19 Uhr stockte der Motorantrieb eines VW Polo während der Fahrt auf der B44 stadteinwärts. Wegen des recht abrupten Anhaltens des Fahrzeugs auf der rechten Spur kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem die Fahrer beider Wagen leicht verletzt wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für etwa 30 Minuten voll gesperrt.