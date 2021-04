Schlafende Politiker im Stadtrat, dafür absolut motivierte Schüler: Sieht es so in Ludwigshafen aus? Oder hat sich da jemand einen Scherz erlaubt? Die Stadt steckt voller Überraschungen – sogar auf der Toilette.

Strampeln für die Zukunft

Klimaschutz war ja eines der Themen schlechthin – zumindest 2019 und bis Corona kam. Über Monate wurde wild über „Fridays for Future“ diskutiert. Es ging dabei ganz einfach um die Frage: Wie sollen und müssen wir leben, damit die jüngeren Generationen auch noch eine Chance auf einen netten Aufenthalt auf unserem Planeten haben? So langsam kommt die Klimadebatte wieder in Gang. Es gab schon wieder einen großen Aktionsfreitag. Dass die jungen Leute daran nicht nur teilnehmen, weil es irgendwie hip wirkt, zeigt ein Schüler oder eine Schülerin des Carl-Bosch-Gymnasiums. Der junge Mensch kommt auf jeden Fall vorbildlich und klimagerecht mit dem Fahrrad zur Schule in die City. Und damit seine/ihre Einstellung auch während des Unterrichts zum Nachdenken anregt, gibt’s am Fahrrad das passende Plakat. „Muskelkraft statt Kohlekraft“ steht drauf. Soll heißen: Wir strampeln für die Zukunft. Und das nicht nur freitags, sondern Tag für Tag.

Musizieren gegen Corona

Tag für Tag gehen auch musikliebende Menschen in der Städtischen Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz ein und aus. Normalerweise zumindest. Das Coronavirus hat dem einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Dort fand in der Corona-Hochsaison im Frühjahr zeitweise gar kein Unterricht statt, später dann per Internet. Inzwischen wird wieder unterrichtet. Als „Corona-Projekt“ haben 161 Mitwirkende – vor allem Kinder und Jugendliche – gemeinsam eine Version von Johann Pachelbels bekanntem Kanon in D eingespielt. „Das haben wir in zwei Wochen auf die Beine gestellt“, sagt Musikschulleiterin Angela Bauer über das Video, für das jeder Schüler seine Stimme in den Sommerferien einzeln aufgenommen hat – also ganz abstandsregelkonform. Am Ende wurden die Stimmen alle technisch übereinandergelegt – zu einem großen, gemeinsamen Orchester. Damit die Aufnahmequalität bei allen Einzelvideos gleich ist, wurde in der Musikschule extra ein kleines Aufnahmestudio eingerichtet, berichtet Bauer. Der eine oder andere junge Musiker sei schon etwas aufgeregt gewesen, als er plötzlich vor dem großen Mikrofon stand, erinnert sie sich. Es durften nicht nur alle Altersklassen, sondern auch alle Instrumente mitmachen. Kein Wunder also, dass hier so unterschiedliche Instrumente wie Klarinette, Gitarre, Klavier, Harfe und Schlagzeug gemeinsam musizieren. „Wir wollten niemanden ausschließen“, sagt die Leiterin. Auch zwei Ballettlehrer sind am Anfang des Videos zu sehen. Ein gelungenes Projekt, das im Netz schon mit zahlreichen Klicks belohnt wurde. Zu bewundern ist es auf der Plattform „Youtube“ im Kanal der Städtischen Musikschule Ludwigshafen.

Sprayen für Lebensfreude

Der Freiwilligentag ist nun schon wieder gut drei Wochen her. Damals war es ziemlich warm, inzwischen ist es ganz schön herbstlich. Aber die Arbeit der vielen Freiwilligen hat sich gelohnt. So bleiben immer wieder neugierige Blicke am umgestalteten Rosengarten im Ebertpark hängen. Unter anderem Mitarbeiter der BASF, der Stadt, aber auch echte Künstler haben an dem Samstag kräftig angepackt. Säulen wurden gestrichen, vieles wurde aufgehübscht. Dank der Spraykunst vom Projekt MURALU des Wilhelm-Hack-Museums sind die Wände nun peppig und knallig-bunt. Das tut gut bei tristem Wetter. Und wer möchte, kann überlegen, warum der mittlere der drei Pandas so grimmig schaut. Wir halten es mit seinem Kumpel links und strahlen.

Schild zum Schmunzeln

Die Deutschen sind bekannt für ihre Mülltrenn-Leidenschaft. Ein Wirt in Friesenheim möchte nun offenbar ausprobieren, ob die Deutschen sich auch an weitergehende Anweisungen bei der Entsorgung halten. Jedenfalls werden die Herren in der KSC-Toilette aufgefordert, Bier und Wein „getrennt“ zu entsorgen. Ob sich die Herren der Schöpfung dran halten? Wir wissen es nicht. Vielleicht fühlt sich mancher auch an den Spruch „Bier auf Wein, das lass’ sein“ erinnert und trinkt nicht mehr, als ihm gut tut – denn welches Klo soll der Mischtrinker wählen? Dann hätte das Plakat sogar einen pädagogisch wertvollen Nebeneffekt.

Danke fürs Nickerchen

70 Seiten umfasste die Haushaltsrede von Kämmerer Andreas Schwarz am Montag. Damit verschaffte der SPD-Politiker dem Stadtrat einen kompakten Überblick über das fast 1400 Seiten starke Werk. Ob alle zugehört haben? Gute Frage. Die Botschaft – kein Geld, mehr Schulden – kam sicherlich an. Wie gut, dass Schwarz trotz der tristen Botschaft seinen Humor nicht verloren hat. Er dankte mit einem Cartoon, der schlafende Zuhörer zeigt, für die – nun ja – Aufmerksamkeit? Ein paar Lacher gab’s. Das waren die, die auf alle Fälle zugehört haben. Der Rest träumte vielleicht vom ausgeglichenen Haushalt.